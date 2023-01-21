Січень, 21 в 20:01

У Росії мобілізують хворих та непридатних до військової служби громадян, навіть якщо їх тільки-но прооперували.

Про це йдеться у новому аудіоперехопленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Окупант обговорює з жінкою стан мобілізації в Росії та рівень підготовки та мотивації у новоспечених мобілізованих.

Зараз дивляться

– Сьогодні там з Катюхою розмовляли: усіх гребуть там! Абсолютно! Косих, кульгавих… усіх забирають… Навіть кажуть, що у знайомого операція була. Каже, що через 10 днів забрали. Операція, кажуть, 10 днів тому була. Забрали на**й (геть, – Ред.)! Все, – жаліється жінка.

Вона також наводить слова своєї подруги, яка відправила свого чоловіка на фронт

– Зараз не помер – значить пішов (на фронт, – Ред.), – каже вона.

Окупант своєю чергою розповідає, що військове керівництво Росії “мобілізованих ставлять на лінію оборони, а вояк усіх на передок”.

На що жінка відповідає, що мобілізовані росіяни не підходять для передньої лінії фронту, оскільки в них плачуть дружини, а самі мобілізовані здаються у полон українським Збройним силам.

В іншому аудіоперехопленні ГУР російські окупанти скаржаться на великі втрати під час повномасштабної війни проти України, а також на брехню командування щодо місцезнаходження мобілізованих РФ.

Джерело: ГУР

Фото: ГУР