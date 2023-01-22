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Факты / Україна

В ближайшее время в Британии начнется обучение украинских танкистов на Challenger 2 — посол

Илья Нежигай, редактор ленты
Challenger 2
Фото: Getty Images

В Великобритании в ближайшее время украинские танкисты начнут обучение на британских танках Challenger 2.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Радио Свобода.

— Экипажи вот-вот начнут тренировки на территории Великобритании. Уже тренируются экипажи тяжелых артиллерийских систем, и в ближайшее время приедут и танкисты, — сказал он.

Посол уверен, что обучение “не займет много времени”, поскольку, по словам британских инструкторов, танкисты Вооруженных сил имеют высокую мотивацию и учатся очень быстро.

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Вадим Пристайко также добавил, что танки Challenger 2 уже готовятся к отправке в Украину.

— Те танки, которые подготовлены для нас, уже готовятся для отъезда в Украину, — сообщил он.

Напомним, премьер Великобритании Риши Сунак посреди января официально подтвердил передачу Украине танков Challenger 2, а впоследствии британский министр обороны Бен Уоллес назвал количество указанных боевых танков — 14.

В то же время в декабре 2022 года главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный говорил, что для наступательной операции Украине нужны 300 танков, около 700 БМП и 500 гаубиц.

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Источник: Радио Свобода
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