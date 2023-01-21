Санкции США против ЧВК Вагнера и результаты Рамштайна: что происходит на 332-й день войны (онлайн)

Без Leopard, но с бронетехникой: в Германии 20 января завершилось заседание Контактной группы по обороне Украины, более известной, как Рамштайн.

По итогам стало известно, что Украине предоставят немало военной техники, в частности средства ПВО и бронемашины.

Например, Польша заявила, что передаст Украине боевые машины пехоты и танки Т-72, а Нидерланды отправят две пусковые установки системы Patriot.

В течение 20 января Воздушные силы ВСУ сбили два российских беспилотника Мерлин-ВР и Орлан-10.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина получит возможность для контрнаступления весной.

Минфин США признает российскую ЧВК Вагнера международной преступной организацией и введет против нее и ее союзников новые санкции на следующей неделе, сообщил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Кирби.