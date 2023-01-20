Существует угроза удара РФ с подводных лодок: Гуменюк объяснила, в чем опасность

Январь, 20 в 10:37

Россия продолжает удерживать в Черном море шесть ракетоносителей, в том числе два подводных. Опасность заключается в том, что пуски Калибров с подводных лодок нашей ПВО сложнее выявлять, заявила в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Наличие корабельной группировки свидетельствует о готовности россиян к нанесению ракетного удара. Будет он точечный или массированный — зависит от стратегии врага. Сейчас мы также наблюдаем, что из-за шторма есть определенная ротация корабельного состава, но ракетоносители остаются на месте. Среди ракетоносителей есть две подводные лодки, а это свидетельствует о том, что пуск с них несколько затрудняет обнаружение противовоздушной обороной самого старта ракет, — объяснила она.

Поэтому, по ее словам, есть определенное напряжение и нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Фото: Оперативне командування Південь