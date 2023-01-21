Есть территории, где роль танков третьеплановая, но они необходимы для полного освобождения Украины – эксперт

Январь, 21 в 12:54

То, что Украина не получила вчера положительное решение по танкам Leopard 2, не означает, что получит их завтра. Так считает военный и политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

При этом он отмечает несколько моментов. Первый. У наших партнеров есть понимание необходимости предоставить Украине танки.

— То есть если раньше речь шла исключительно о советских образцах танков, то сейчас обсуждается предоставление западных образцов танкового вооружения. К тому же не предыдущих поколений, а современных.

Второй. Старт миссий по обучению украинских экипажей Leopard 2.

Сейчас смотрят

Научить управлять, а также обслуживать танки Leopard 2 – это задача не дня или недели, а по меньшей мере месяца. За этот месяц или чуть больше может быть принято решение о передаче Украине этого типа вооружений.

Третий. Отсутствие западных образцов танковых вооружений повлияет на возможности по контрнаступлению ВСУ, но ситуативно.

— Украина – это большая страна с разнообразной географией, ландшафтами, рельефом, а также ситуативностью в зоне боевых действий.

Коваленко говорит, что самым ярким примером является освобождение Харьковщины, которое осуществлялось ВСУ без “ударных танковых кулаков”, в то же время у врага в этой локации была самая большая бронетанковая группа во всей зоне боевых действий. В итоге часть этой группы досталась ВСУ в виде трофеев.

Он добавляет, что есть локации, где без танков не обойтись. Но есть локации, где их роль даже не второ-, а третьеплановая.

– И пока в Берлине продолжают рожать с решением, процесс может идти, – отмечает он.

Однако военный эксперт не исключает того факта, что современная танковая компонента ВСУ для полного освобождения территории Украины согласно границам 1991 года будет необходима. Вопрос в другом: Это историческое событие произойдет с танками Leopard 2 или без?

Источник: Александр Коваленко