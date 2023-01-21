Є території, де роль танків третьопланова, але вони необхідні для повного звільнення України – експерт

Січень, 21 в 12:54

Те, що Україна не отримала вчора позитивне рішення щодо танків Leopard 2, не означає, що отримає їх завтра. Так вважає військовий та політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Водночас він зауважує кілька моментів. Перший. У наших партнерів є розуміння необхідності надати Україні танки.

— Тобто якщо раніше йшлося лише про радянські зразки танків, то зараз обговорюється саме надання західних зразків танкового озброєння. До того ж не попередніх поколінь, а сучасних.

Другий. Старт місій з навчання українських екіпажів Leopard 2.

Зараз дивляться Навчити керувати, а також обслуговувати танки Leopard 2 – це завдання не дня чи тижня, а щонайменше місяця. За цей місяць чи трохи більше якраз може бути ухвалено рішення щодо передання Україні цього типу озброєнь. Третій. Відсутність західних зразків танкових озброєнь матиме вплив на можливості щодо контрнаступу ЗСУ, але ситуативний. — Україна – це велика країна з різноманітною географією, ландшафтами, рельєфом, а також ситуативністю в зоні бойових дій. Коваленко каже, що найяскравішим прикладом є звільнення Харківщини, яке здійснювалося ЗСУ без “ударних танкових кулаків”, водночас у ворога в цій локації була найбільша бронетанкова група у всій зоні бойових дій. У підсумку частина цієї групи дісталася ЗСУ як трофеї. Він додає, що є локації, де без танків не обійтись. Але є локації, де їхня роль навіть не друго-а, а третьопланова. — І доки у Берліні продовжують народжувати рішення, процес може йти, – зазначає він. Проте військовий експерт не виключає того факту, що сучасна танкова компонента ЗСУ для повного звільнення території України з межами 1991 року буде необхідна. Запитання в іншому: Ця історична подія відбудеться із танками Leopard 2 чи без? Читайте Без Leopard, але з бронетехнікою: підсумки Рамштайну 20 січня Джерело: Олександр Коваленко

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