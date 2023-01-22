В Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розкрили подробиці викриття на отриманні хабаря в 400 тис. доларів заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це йдеться в повідомленнях, опублікованих на офіційних сторінках відомств.

Імені та прізвища затриманого хабарника не називають, але вчора Мінінфраструктури підтвердило інформацію ЗМІ щодо затримання за розкрадання держкоштів Василя Лозинського, який був першим заступником, а також тимчасово виконував обов’язки міністра розвитку громад та територій.

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Правоохоронці повідомляють, що влітку 2022 року Кабмін виділив на відновлення об’єктів критичної інфраструктури та забезпечення громадян у зимовий період світлом, теплом і водопостачанням 1,68 млрд гривень.

Проте пізніше слідство встановило, що низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину цих коштів.

У змові з групою посередників посадовці забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною вартістю з наперед визначеними підприємцями.

Ті, натомість, мали передати посадовцям 280 млн гривень за “перемогу” в тендерах – це різниця між реальною вартістю послуг та закупною.

В офісі підприємств під час обшуків виявили та вилучили 920 тисяч гривень і 38,7 тисячі доларів.

Дії затриманого попередньо кваліфікували як підкуп особи, яка надає публічні послуги, а також – привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 368,ч. 5 ст. 191 КК України).

За першою статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 8 років. За другою – від 7 до 12 років.

Крім того, за обома статтями особу можуть позбавити права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна.

Раніше мінінфраструктури оголосило, що Лозинського звільнять з посади.