Наступна, дев’ята зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) відбудеться уже в лютому 2023 року.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністр додав, що з кожною такою зустріччю зростає рівень довіри країн-партнерів до України.

Back home after #Ramstein 8.

With each meeting, I see how our partners’ trust in Ukraine grows. This is all due to the hard work of our soldiers & representatives.

More trust means more weapons.

To protect our land, sea… & sky!#Ramstein 9 will be held in February.

Stay tuned! pic.twitter.com/dzrUvQL2UR

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2023