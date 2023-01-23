Січень, 23 в 10:27

Наступна, дев’ята зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) відбудеться уже в лютому 2023 року.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті міністр оборони України Олексій Резніков.

– Рамштайн-9 відбудеться в лютому, – наголосив він.

Міністр додав, що з кожною такою зустріччю зростає рівень довіри країн-партнерів до України.

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– Це все завдяки наполегливій роботі наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море… і небо! – зазначив міністр.

Back home after #Ramstein 8.

With each meeting, I see how our partners’ trust in Ukraine grows. This is all due to the hard work of our soldiers & representatives.

More trust means more weapons.

To protect our land, sea… & sky!#Ramstein 9 will be held in February.

Stay tuned! pic.twitter.com/dzrUvQL2UR — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2023

Восьма зустріч у форматі Рамштайн відбулася в Німеччині 20 січня. Партнери схвалили надання Україні значної кількості сучасної бронетехніки, а також систем ППО та іншого озброєння.

Проте, попри очікування, не вдалося досягнути консенсусу щодо постачання бойових танків Leopard 2. Щоб українська армія могла їх отримати, потрібна експортна згода Німеччини як країни-виробника танків. Проте офіційний Берлін, попри численні заклики, зволікає з рішенням. Водночас українські військові зможуть уже розпочати навчання на танках Leopard.

Під час Рамштайну-8 президент Володимир Зеленський закликав союзників розглянути надання Україні далекобійних ракет та винищувачів F-16 на наступному, дев’ятому засіданні.

В Офісі президента припускають, що Рамштайн-9 буде саме авіаційним.