Январь, 21 в 19:11

В конце следующей недели могут появиться первые результаты расследования катастрофы вертолета ГСЧС в Броварах Киевской области, в результате которой погибло руководство МВД.

Как заявил представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский в эфире национального телемарафона, сейчас по трагедии продолжается расследование.

— Еще идет расследование. Рассматриваются по версии СБУ несколько главных факторов, поэтому еще рано говорить о причинах… Я думаю, что в ближайшее время мы получим (результаты расследования, — Ред.), возможно, даже на днях мы получим более-менее понятную картину того, что произошло, — сказал он.

Вениславского спросили, можно ли рассчитывать, что о результатах расследования может стать известно к концу следующей недели.

Сейчас смотрят

— Я надеюсь, — ответил он.

Сегодня, 21 января, в Киеве состоялась церемония прощания с погибшими руководителями Министерства внутренних дел, которые погибли во время трагедии в Броварах.

Напомним, что трагедия произошла утром 18 января в Броварах. Вертолет, на котором летело руководство МВД, упал на детский сад.

В результате авиакатастрофы погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович, а также заместитель руководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко, старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко и ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий.

Из-за падения вертолета на детсад погиб один ребенок и его мама. В общем, пострадали 25 человек, среди них 11 — несовершеннолетние.

Садик после авиакатастрофы разрушен. В этом году дошкольное учебное заведение точно не будет работать.