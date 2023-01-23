Січень, 23 в 16:31

У Броварах Київської області правоохоронці перевіряють навчальні заклади після повідомлення про ймовірне замінування.

За даними поліції, наразі жодних підозрілих осіб або предметів не виявлено.

– Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про ймовірну загрозу для учнів та викладачів навчальних закладів міста. За вказаними адресами негайно прибули співробітники Броварського управління поліції Київщини та інші служби. Всіх дітей та персонал негайно евакуйовано, – йдеться у повідомленні.

Частину навчальних закладів вже перевірено. Обстеження приміщень та навколишньої території триває.

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Поліція Київщини здійснює перевірку усіх повідомлень щодо можливої небезпеки для громадян.

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