Январь, 23 в 19:09

В течение 20-21 января российские оккупанты проводили наступательные действия на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков.

Как сообщили в Генеральном штабе, в результате боевого столкновения с подразделениями Сил обороны потери захватчиков составляют более 50 человек, 16 из них – безвозвратные.

— Кроме того, уничтожены 9 единиц вооружения и военной техники разного типа (танк, 6 единиц БМП и бронеавтомобиль Тигр). Еще 4 единицы повреждены, — говорится в сообщении.

С начала января значительно увеличилось количество раненых оккупантов на временно оккупированной части Херсонской области.

Сейчас смотрят – Местные больницы переполнены. Все тяжелые раненые концентрируются в медицинских учреждениях региона. Только небольшое количество отправляют во временно оккупированный Крым для дальнейшего лечения, — отметили в Генштабе. В ряде населенных пунктов Северодонецкого района Луганской области российские оккупанты пытаются информационно изолировать местное население. В частности, украинское телевидение и мобильная связь там недоступны. В течение суток авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения захватчиков. — Также наши защитники сбили два вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, беспилотный летательный аппарат Орлан-10 и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили три района сосредоточения оккупантов и враждебный состав логистики, — добавили в Генштабе. Читайте Оккупанты получают приказы жестко экономить боеприпасы: перехват ГУР

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