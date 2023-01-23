В российских оккупационных войсках наблюдается нехватка боеприпасов в ходе боевых действий в Украине.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговоров оккупантов, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Во время этого разговора один из оккупантов поинтересовался у другого, какая у него ситуация с пополнением боеприпасов.

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Тот в ответ довел приказ военного командования РФ об экономии боеприпасов в российских подразделениях.

– Значит смотри. По всем позициям приказ: жесткая экономия боеприпасов. Выдать приказ: жесткая экономия боеприпасов, – объявил оккупант.

В Министерстве обороны Великобритании сообщали об острой нехватке артиллерийских боеприпасов в войсках РФ еще в декабре прошлого года.

Впоследствии о техническом голоде у оккупантов сообщил и руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, российским войскам не хватает снарядов к артиллерии и танкам. Именно поэтому Россия по всему миру ищет возможности приобрести боеприпасы и снаряды.

Недавно аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщали, что нехватка боеприпасов существенно мешает армии РФ вести наступательные действия. А российский оборонно-промышленный комплекс не в состоянии решить эту проблему.

Появлялась информация, что войска РФ снизили активность артиллерийских обстрелов на некоторых направлениях почти на 75%.

Источник: ГУР Минобороны Украины