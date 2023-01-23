Січень, 23 в 19:09

Протягом 20-21 січня російські окупанти проводили наступальні дії на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків.

Як повідомили у Генеральному штабі, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони втрати загарбників становлять понад 50 осіб, 16 з них – безповоротні.

– Крім того, знищено 9 одиниць озброєння та військової техніки різного типу (танк, 6 одиниць БМП та бронеавтомобіль Тигр). Ще 4 одиниці пошкоджено, – йдеться у повідомленні.

З початку січня значно збільшилась кількість поранених окупантів на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

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– Місцеві лікарні переповнені. Усіх важких поранених концентрують в медичних закладах регіону. Тільки невелику кількість відправляють до тимчасово окупованого Криму для подальшого лікування, – зазначили у Генштабі.

У низці населених пунктів Сєвєродонецького району Луганської області російські окупанти намагаються інформаційно ізолювати місцеве населення. Зокрема, українське телебачення та мобільний зв’язок там недоступні.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала п’яти ударів по районах зосередження загарбників.

– Також наші захисники збили два ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, безпілотний літальний апарат Орлан-10 та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили три райони зосередження окупантів та ворожий склад логістики, – додали у Генштабі.