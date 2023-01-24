Январь, 24 в 18:54

Оккупанты продолжают нести колоссальные потери в Украине. Более 450 раненых россиян лечат в городской больнице города Днепрорудное Запорожской области.

Также ранеными оккупантами переполнена Васильевская районная больница. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 24 января.

Россия продолжает проводить мероприятия скрытой мобилизации во временно оккупированном Крыму.

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– В Севастополе с 20 января 2023 года российским военным комиссариатам определена задача восполнить потери России в так называемой “специальной военной операции” за счет местных гражданских лиц из подразделений Черноморского флота. Все гражданские работники должны заполнить формы, где нужно указать сведения о воинском звании в запасе и наличии водительского удостоверения, — говорится в сообщении.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

— Подразделениями зенитно-ракетных войск Воздушных Сил ВСУ за 30 минут были уничтожены 3 российских ударных вертолета Ка-52, которые выполняли задачи в районе населенного пункта Евгеньевка Волновахского района Донецкой области. Также в районе Бахмута украинские защитники сбили российский Су-25, — сообщили в Генштабе.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили восемь районов сосредоточения оккупантов.