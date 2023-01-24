РФ продолжает нести потери, больницы Запорожской области переполнены — Генштаб
Оккупанты продолжают нести колоссальные потери в Украине. Более 450 раненых россиян лечат в городской больнице города Днепрорудное Запорожской области.
Также ранеными оккупантами переполнена Васильевская районная больница. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 24 января.
Россия продолжает проводить мероприятия скрытой мобилизации во временно оккупированном Крыму.
– В Севастополе с 20 января 2023 года российским военным комиссариатам определена задача восполнить потери России в так называемой “специальной военной операции” за счет местных гражданских лиц из подразделений Черноморского флота. Все гражданские работники должны заполнить формы, где нужно указать сведения о воинском звании в запасе и наличии водительского удостоверения, — говорится в сообщении.
В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.
— Подразделениями зенитно-ракетных войск Воздушных Сил ВСУ за 30 минут были уничтожены 3 российских ударных вертолета Ка-52, которые выполняли задачи в районе населенного пункта Евгеньевка Волновахского района Донецкой области. Также в районе Бахмута украинские защитники сбили российский Су-25, — сообщили в Генштабе.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили восемь районов сосредоточения оккупантов.