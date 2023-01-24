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Факти / Україна

РФ продовжує зазнавати втрат, лікарні Запорізької області переповнені – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні. Понад 450 поранених росіян лікують в міській лікарні міста Дніпрорудне Запорізької області.

Також пораненими окупантами переповнена Василівська районна лікарня. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 24 січня.

Росія продовжує проводити заходи прихованої мобілізації у тимчасово окупованому Криму.

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– У Севастополі з 20 січня 2023 року російським військовим комісаріатам визначено завдання поповнити втрати Росії у так званій “спеціальній військовій операції” за рахунок місцевих цивільних осіб з підрозділів Чорноморського флоту. Всім цивільним працівникам визначено заповнити форми, де потрібно вказати відомості про військове звання в запасі та наявність водійського посвідчення, – йдеться у повідомленні.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

– Підрозділами зенітно-ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ за 30 хвилин було знищено 3 російські ударні вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області. Також у районі Бахмута українські захисники збили російський Су-25, – повідомили у Генштабі.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили вісім районів зосередження окупантів.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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