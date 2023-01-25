Январь, 25 в 17:44

Соединенные Штаты планируют поставить в Украину 31 танк M1 Abrams.

Об этом в Twitter сообщила журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Якобс со ссылкой на источники в Белом доме.

— Администрация президента США Джо Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках сделки на $400 млн, — написала она со ссылкой на источники.

Накануне издание Anadolu сообщало, что президент Джо Байден на этой неделе должен объявить о поставках в Украину до 50 танков M1 Abrams.

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Отметим, что Минобороны США ранее заявляло, что передача Украине Abrams не имеет смысла, поскольку такую технику трудно обслуживать.

Перед этим издание The Wall Street Journal писало, что Белый дом склоняется к тому, чтобы отправить “значительное количество” танков M1 Abrams в Украину из-за слабой позиции Германии по передаче танков Leopard 2. По данным газеты, решение администрации президента должно появиться уже на этой неделе.

По данным WSJ, позиция США изменилась после того, как президент США и канцлер Германии имели телефонный разговор 17 января, во время которого Джо Байден согласился рассмотреть вопрос о предоставлении танков Abrams вопреки позиции Пентагона.