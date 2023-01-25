Президент США Джо Байден на этой неделе объявит о поставках в Украину танков M1 Abrams.

Об этом сообщил корреспонденту агентства Anadolu представитель администрации США.

По его словам, речь может идти о батальоне танков Abrams, что соответствует от 30-50 боевых машин.

Сейчас смотрят

Танковый батальон армии США состоит из 44 танков.

Перед этим The Wall Street Journal писал, что Белый дом склоняется к тому, чтобы отправить “значительное количество” танков M1 Abrams в Украину из-за слабой позиции Германии по передаче танков Leopard 2. По данным газеты, решение администрации президента должно появиться уже на этой неделе.

По данным WSJ, позиция Вашингтона изменилась после того, как президент США и канцлер Германии имели телефонный разговор 17 января, во время которого Джо Байден согласился рассмотреть вопрос о предоставлении танков Abrams вопреки позиции Пентагона.

Примечательно, что накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорила, что Берлин не будет запрещать другим странам передавать украинским военным немецкие танки Leopard.

В то же время новоназначенный глава Минобороны Германии Борис Писториус после встречи с генсеком НАТО заявил, что решение о передаче танков Leopard Украине все еще не принято.

И уже 24 января стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение о поставках танков Leopard Украине. В среду, 25 января, должно состояться заседание Бундестага, на котором рассмотрят этот вопрос.