Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Байден объявит о передаче Украине до 50 танков M1 Abrams — Anadolu

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
Abrams
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден на этой неделе объявит о поставках в Украину танков M1 Abrams.

Об этом сообщил корреспонденту агентства Anadolu представитель администрации США.

По его словам, речь может идти о батальоне танков Abrams, что соответствует от 30-50 боевых машин.

Сейчас смотрят

Танковый батальон армии США состоит из 44 танков.

Перед этим The Wall Street Journal писал, что Белый дом склоняется к тому, чтобы отправить “значительное количество” танков M1 Abrams в Украину из-за слабой позиции Германии по передаче танков Leopard 2. По данным газеты, решение администрации президента должно появиться уже на этой неделе.

Читайте
12 стран готовы передать Украине около 100 танков Leopard 2 — ABC News

По данным WSJ, позиция Вашингтона изменилась после того, как президент США и канцлер Германии имели телефонный разговор 17 января, во время которого Джо Байден согласился рассмотреть вопрос о предоставлении танков Abrams вопреки позиции Пентагона.

Примечательно, что накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорила, что Берлин не будет запрещать другим странам передавать украинским военным немецкие танки Leopard.

В то же время новоназначенный глава Минобороны Германии Борис Писториус после встречи с генсеком НАТО заявил, что решение о передаче танков Leopard Украине все еще не принято.

И уже 24 января стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение о поставках танков Leopard Украине. В среду, 25 января, должно состояться заседание Бундестага, на котором рассмотрят этот вопрос.

Читайте
Постоянно обновляется и прошел не одну войну: характеристики и особенности танков Abrams

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка