На Бахмутском и Угледарском направлениях продолжаются тяжелые бои — Маляр
Враг усиливает давление на Бахмутском и Угледарском направлениях – там продолжаются тяжелые бои.
Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
— Враг усиливает давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Идут тяжелые бои. Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов. Интенсивность боев растет, – сообщила Маляр.
Кроме того, она отметила, что сейчас на Донбассе преимущество украинских военных над количеством противника состоит в профессионализме военного командования.
– Против их преимущества в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессиональности военного командования и мужестве воинов, – добавила замминистра.