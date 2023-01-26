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Факты / Україна

На Бахмутском и Угледарском направлениях продолжаются тяжелые бои — Маляр

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Ганна Маляр
Фото: УНИАН

Враг усиливает давление на Бахмутском и Угледарском направлениях – там продолжаются тяжелые бои.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Враг усиливает давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Идут тяжелые бои. Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов. Интенсивность боев растет, – сообщила Маляр.

Кроме того, она отметила, что сейчас на Донбассе преимущество украинских военных над количеством противника состоит в профессионализме военного командования.

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– Против их преимущества в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессиональности военного командования и мужестве воинов, – добавила замминистра.

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