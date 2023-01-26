На Бахмутському та Вугледарському напрямках тривають важкі бої – Маляр
Ворог посилює тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках – там тривають важкі бої.
Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
– Ворог посилює тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Тривають важкі бої. Противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляєтся від своїх планів. Інтенсивність боїв зростає, – повідомила Маляр.
Крім того, вона зазначила, що зараз на Донбасі перевага українських військових над кількістю противника полягає у професійності військового командування.
– Проти їхньої переваги у кількості бійців та озброєння наша перевага у професійності військового командування та мужності воїнів, – додала заступниця міністра.