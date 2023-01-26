После массированного ракетного обстрела самая сложная ситуация с электричеством в трех областях – Галущенко
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В четверг, 26 января, российские войска снова обстреливали объекты энергетики Украины. К сожалению, есть попадания.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
— Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация в Киевской, Одесской и Винницкой областях, — написал он.
Отмечено, что энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение.
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Источник: Герман Галущенко