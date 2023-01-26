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Факты / Україна

После массированного ракетного обстрела самая сложная ситуация с электричеством в трех областях – Галущенко

Бедрак Виктория, редактор ленты
После массированного ракетного обстрела самая сложная ситуация с электричеством в трех областях – Галущенко
Фото: Depositphotos

В четверг, 26 января, российские войска снова обстреливали объекты энергетики Украины. К сожалению, есть попадания.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

— Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация в Киевской, Одесской и Винницкой областях, — написал он.

Отмечено, что энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение.

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В четверг, 26 января, РФ нанесла новый ракетный удар по Украине.

Источник: Герман Галущенко

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