Січень, 26 в 13:39

У четвер, 26 січня, російські війська знову обстрілювали об’єкти енергетики України. На жаль, є влучання.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

– Запроваджено аварійні відключення. Найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях, – написав він.

Зазначено, що енергетики працюють, аби якнайскоріше відновити енергопостачання.

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У четвер, 26 січня, РФ завдала нового ракетного удару по Україні.

Джерело: Герман Галущенко