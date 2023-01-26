Після масованого ракетного обстрілу найскладніша ситуація з електрикою у трьох областях – Галущенко
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У четвер, 26 січня, російські війська знову обстрілювали об’єкти енергетики України. На жаль, є влучання.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
– Запроваджено аварійні відключення. Найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях, – написав він.
Зазначено, що енергетики працюють, аби якнайскоріше відновити енергопостачання.
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У четвер, 26 січня, РФ завдала нового ракетного удару по Україні.
Джерело: Герман Галущенко