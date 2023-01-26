РФ отправит обученных в Беларуси мобилизованных на фронт, но их боеспособность ограничена – британская разведка

Январь, 26 в 10:50

Россия, вероятно, завершила подготовку 2 гвардейской мотострелковой дивизии в Беларуси. Ее обучали с осени 2022 года. Большинство военных вернулись в РФ, после чего их почти наверняка перебросят в Украину.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

— Эта дивизия входит в состав 1 гвардейской танковой армии, которая понесла большие потери в начале полномасштабного вторжения. Сейчас она состоит преимущественно из мобилизованных россиян, использующих старое оборудование. Их боеспособность, вероятно, будет ограничена, несмотря на подготовку, которая длилась несколько недель, — говорится в сообщении.

В британской разведке отмечают, что существует реальная возможность того, что другие российские подразделения проходят ротацию в Беларуси для аналогичной подготовки, и что РФ продолжит использовать эту модель для восстановления и подготовки подразделений для поддержки своих сил в Украине.

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Ранее в ГПСУ сообщали, что для нового наступления РФ с территории Беларуси оккупационным войскам нужно время для подготовки. Пограничники не видят угрозы вторжения, однако украинская разведка успеет отреагировать на опасность.

Источник: Минобороны Великобритании