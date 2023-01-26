РФ відправить навчених у Білорусі мобілізованих на фронт, але їхня боєздатність обмежена – британська розвідка

Січень, 26 в 10:50

Росія, ймовірно, завершила підготовку 2 гвардійської мотострілецької дивізії у Білорусі. Її навчали з осені 2022 року. Більшість військових повернулися до РФ, після чого їх майже напевно перекинуть на фронт в Україну.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

– Ця дивізія входить до складу 1 гвардійської танкової армії, яка зазнала великих втрат на початку повномасштабного вторгнення. Зараз вона складається переважно з мобілізованих росіян, які використовують старе обладнання. Їхня боєздатність, імовірно, буде обмеженою, попри кількатижневу підготовку, – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зазначають, що існує реальна можливість того, що інші російські підрозділи проходять ротацію в Білорусі для аналогічної підготовки, і що РФ продовжить використовувати цю модель для відновлення і підготовки підрозділів для підтримки своїх сил в Україні.

Зараз дивляться Раніше у ДПСУ повідомляли, що для нового наступу РФ з території Білорусі окупаційним військам потрібен час для підготовки. Наразі прикордонники не бачать загрози вторгнення, проте українська розвідка встигне відреагувати на небезпеку. Джерело: Міноборони Великобританії

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