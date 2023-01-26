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Факты / Україна

За два месяца под Бахмутом и Соледаром РФ потеряла столько же солдат, сколько в двух войнах в Чечне — Череватый

Малиновская Ангелина, редактор ленты
армія РФ
Фото: Depositphotos

В бою за Соледар и Бахмут погибло столько же окrупантов, сколько в двух чеченских войнах.

Об этом во время брифинга заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он добавил, что мобилизованные остались “последним ресурсом, благодаря которому они поддерживают хоть какой-то наступательный темп”.

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— Только за минувшие сутки, 25 января, по данным Генштаба, враг потерял убитыми 600-700 человек, то есть почти батальон. Это без учета раненых. За два месяца попыток прорвать нашу оборону потери противника соразмерны двум чеченским войнам, – сказал Череватый.

Кроме того, он отметил, что России важно прорвать оборону ВСУ в районе Бахмута и Угледара, чтобы продвигаться дальше, в том числе на Славянск, Краматорск и Покровск.

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