За два месяца под Бахмутом и Соледаром РФ потеряла столько же солдат, сколько в двух войнах в Чечне — Череватый

Январь, 26 в 17:55

В бою за Соледар и Бахмут погибло столько же окrупантов, сколько в двух чеченских войнах.

Об этом во время брифинга заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он добавил, что мобилизованные остались “последним ресурсом, благодаря которому они поддерживают хоть какой-то наступательный темп”.

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— Только за минувшие сутки, 25 января, по данным Генштаба, враг потерял убитыми 600-700 человек, то есть почти батальон. Это без учета раненых. За два месяца попыток прорвать нашу оборону потери противника соразмерны двум чеченским войнам, – сказал Череватый.

Кроме того, он отметил, что России важно прорвать оборону ВСУ в районе Бахмута и Угледара, чтобы продвигаться дальше, в том числе на Славянск, Краматорск и Покровск.