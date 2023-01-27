Январь, 27 в 8:32

За сутки в российской армии стало меньше еще на 850 военных.

Всего за 338 дней войны Вооруженные силы Украины уничтожили ориентировочно 124 710 оккупантов.

Потери РФ на 27 января 2023

личного состава – около 124 710 (+850),

танков ‒ 3 182 (+7),

боевых бронированных машин ‒ 6 340 (+6),

артиллерийских систем – 2 180 (+11),

реактивных систем залпового огня – 452,

средств противовоздушной обороны ‒ 221 (+1),

самолетов – 292,

вертолетов – 283 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 941 (+33),

крылатых ракет ‒ 796 (+47),

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 001 (+15),

специальной техники – 199 (+4).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 338-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Андрей Небитов