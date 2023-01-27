Минус 850 оккупантов, 33 БПЛА и 47 ракет: потери армии РФ на 27 января
За сутки в российской армии стало меньше еще на 850 военных.
Всего за 338 дней войны Вооруженные силы Украины уничтожили ориентировочно 124 710 оккупантов.
Потери РФ на 27 января 2023
- личного состава – около 124 710 (+850),
- танков ‒ 3 182 (+7),
- боевых бронированных машин ‒ 6 340 (+6),
- артиллерийских систем – 2 180 (+11),
- реактивных систем залпового огня – 452,
- средств противовоздушной обороны ‒ 221 (+1),
- самолетов – 292,
- вертолетов – 283 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 941 (+33),
- крылатых ракет ‒ 796 (+47),
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 001 (+15),
- специальной техники – 199 (+4).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 338-е сутки.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Андрей Небитов