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Факты / Україна

Минус 850 оккупантов, 33 БПЛА и 47 ракет: потери армии РФ на 27 января

Татьяна Забожко, редактор ленты
Уламки російської ракети Х-55

За сутки в российской армии стало меньше еще на 850 военных.

Всего за 338 дней войны Вооруженные силы Украины уничтожили ориентировочно 124 710 оккупантов.

Потери РФ на 27 января 2023

  • личного состава – около 124 710 (+850),
  • танков ‒ 3 182 (+7),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 340 (+6),
  • артиллерийских систем – 2 180 (+11),
  • реактивных систем залпового огня – 452,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 221 (+1),
  • самолетов – 292,
  • вертолетов – 283 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 941 (+33),
  • крылатых ракет ‒ 796 (+47),
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 001 (+15),
  • специальной техники – 199 (+4).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 338-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Андрей Небитов

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