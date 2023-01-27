Мінус 850 окупантів, 33 БПЛА та 47 ракет: втрати армії РФ на 27 січня

Січень, 27 в 8:32

Упродовж доби в російській армії стало менше ще на 850 військових.

Загалом за 338 днів війни Збройні сили України знищили орієнтовно 124 710 окупантів.

Втрати РФ на 27 січня 2023

особового складу ‒ близько 124 710 (+850),

танків ‒ 3 182 (+7),

бойових броньованих машин ‒ 6 340 (+6),

артилерійських систем – 2 180 (+11),

реактивних систем залпового вогню – 452,

засобів протиповітряної оборони ‒ 221 (+1),

літаків – 292,

гелікоптерів – 283 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 941 (+33),

крилатих ракет ‒ 796 (+47),

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 001 (+15),

спеціальної техніки ‒ 199 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 338-му добу.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Андрій Нєбитов