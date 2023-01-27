Мінус 850 окупантів, 33 БПЛА та 47 ракет: втрати армії РФ на 27 січня
Упродовж доби в російській армії стало менше ще на 850 військових.
Загалом за 338 днів війни Збройні сили України знищили орієнтовно 124 710 окупантів.
Втрати РФ на 27 січня 2023
- особового складу ‒ близько 124 710 (+850),
- танків ‒ 3 182 (+7),
- бойових броньованих машин ‒ 6 340 (+6),
- артилерійських систем – 2 180 (+11),
- реактивних систем залпового вогню – 452,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 221 (+1),
- літаків – 292,
- гелікоптерів – 283 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 941 (+33),
- крилатих ракет ‒ 796 (+47),
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 001 (+15),
- спеціальної техніки ‒ 199 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 338-му добу.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Андрій Нєбитов