Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Мінус 850 окупантів, 33 БПЛА та 47 ракет: втрати армії РФ на 27 січня

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Уламки російської ракети Х-55

Упродовж доби в російській армії стало менше ще на 850 військових.

Загалом за 338 днів війни Збройні сили України знищили орієнтовно 124 710 окупантів.

Втрати РФ на 27 січня 2023

  • особового складу ‒ близько 124 710 (+850),
  • танків ‒ 3 182 (+7),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 340 (+6),
  • артилерійських систем – 2 180 (+11),
  • реактивних систем залпового вогню – 452,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 221 (+1),
  • літаків – 292,
  • гелікоптерів – 283 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 941 (+33),
  • крилатих ракет ‒ 796 (+47),
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 001 (+15),
  • спеціальної техніки ‒ 199 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 338-му добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Андрій Нєбитов

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка