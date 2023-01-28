Январь, 27 в 22:01

На территории России с 2014 года вывезено более 20 тыс. гражданских украинцев. Также Украине известно о более 14 тыс. украинских детей, вывезенных на территорию государства-агрессора.

Об этом в интервью Радио свобода рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, во время встречи с представительницей Российской Федерации была обсуждена, в частности, тема гражданских граждан, которые были задержаны Россией. Речь идет о более 20 тыс. гражданских лиц, которых Кремль удерживает не только с полномасштабного вторжения, а с 2014 года.

Сейчас смотрят

— Первый список граждан Украины, которые находятся в плену фактически, я передал Москальковой — около 2 тыс. граждан Украины. Этот список составляют пожилые люди, старше 70-ти лет и 65+, так сказать, которые, по нашим данным, тяжело болеют, — пояснил омбудсмен.

Речь идет о лицах, которые или лежачие, или у них отсутствует конечность, или они имеют очень тяжелое медицинское состояние.

— Итак, этот первый список я передал Москальковой. Это только гражданские лица, — сказал он.

Дмитрий Лубинец добавил, что по данным онлайн-портала Дети войны в Россию было вывезено около 14 350 детей. Речь идет о детях, информацию о которых Украина проверила. В то же время омбудсмен допускает, что количество этих детей может составлять сотни тысяч.

Украинский омбудсмен рассказал, что Киеву также стало известно о 800 военнослужащих ВСУ, которые находятся на территории России. Те украинские защитники, которые имеют тяжелые ранения, будут возвращаться домой через механизм репатриации, а не через обмен, рассказал омбудсмен.

Добавим, что в начале 2023 года в Анкаре состоялась встреча между омбудсменами Украины и РФ.