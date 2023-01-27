Январь, 27 в 21:43

На территории России находится 800 тяжело раненых украинских военных.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

— На территории Российской Федерации, по нашим данным, находятся 800 тяжело раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины. По данным российской стороны, на территории Украины находятся 200 тяжело раненых военнопленных российской армии. Соответственно, эти цифры звучали (на встрече с омбудсменом России Татьяной Москальковой, — Ред.), — сказал он.

По словам украинского омбудсмена, во время встречи с омбудсменом из России обсуждался вопрос возвращения раненых украинских защитников по процедуре репатриации, а не обмена.

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— На самом деле, по результатам нашей встречи не была обнародована информация, что готовится большой обмен. Единственный аспект, который мы с ней обсуждали в разрезе военнопленных, — это вопрос возможного возвращения тяжело раненых военнослужащих, военнопленных с обеих сторон. Эта процедура называется репатриацией. Она четко прописана в Женевской конвенции, в статье 110. Репатриация — это не обмен. Это возвращение раненых, тяжело раненых военнопленных без всяких условий, без привязки к количеству, — пояснил Дмитрий Лубинец.

Напомним, в течение 11-12 января в Турции прошла встреча между украинским и российским омбудсменами. На встрече был, в частности, турецкий представитель, по словам которого Киев и Москва работают над масштабным обменом, в рамках которого может быть обменяно около 1 тыс. человек.

В то же время после встречи омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что не обсуждала обмен военнопленными с Дмитрием Лубинцом, поскольку этот вопрос под компетенцией Минобороны.