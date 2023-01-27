Російські війська вдарили по Часовому Яру: двоє загиблих, є поранені

Внаслідок чергового обстрілу Часового Яру загинули двоє людей, ще щонайменше п’ятеро дістали поранення. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Обстріл розпочався близько 9-ї ранку і тривав декілька годин.

Також вибуховою хвилею пошкодило автівки та з десяток будинків і приміщень.

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Крім того, ворог обстріляв Авдіївку, Торецьк, Олександрополь та Богоявленку.

— Ворог свідомо нищить наші міста та селища. Цивільні, не задіяні у захисті та забезпеченні роботи критичної інфраструктури області, мають евакуюватися, — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в Авдіївці обстріляли центральну частину міста з артилерії, а кількома годинами пізніше ворог застосував Гради з касетними елементами. Інформація про постраждалих встановлюється.

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Без жертв обійшлося і в Неліпівцях Торецької територіальної громади. Там постраждали будинки та господарські споруди.

Олександропіль Очеретинської громади та Богоявленку, що поблизу Вугледара, росіяни обстріляли із РСЗВ. Інформація про наслідки цих обстрілів уточнюється.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко