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Факти / Україна

Російські війська вдарили по Часовому Яру: двоє загиблих, є поранені

Анастасія Кожушко, регіональна журналістка програми Вікна. Новини
Часів Яр

Внаслідок чергового обстрілу Часового Яру загинули двоє людей, ще щонайменше п’ятеро дістали поранення. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Обстріл розпочався близько 9-ї ранку і тривав декілька годин.

Також вибуховою хвилею пошкодило автівки та з десяток будинків і приміщень.

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Крім того, ворог обстріляв Авдіївку, Торецьк, Олександрополь та Богоявленку.

— Ворог свідомо нищить наші міста та селища. Цивільні, не задіяні у захисті та забезпеченні роботи критичної інфраструктури області, мають евакуюватися, — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в Авдіївці обстріляли центральну частину міста з артилерії, а кількома годинами пізніше ворог застосував Гради з касетними елементами. Інформація про постраждалих встановлюється.

Часів Яр
Часів Яр
Російські війська вдарили по Часовому Яру: двоє загиблих, є поранені / 7 фотографий

Без жертв обійшлося і в Неліпівцях Торецької територіальної громади. Там постраждали будинки та господарські споруди.

Олександропіль Очеретинської громади та Богоявленку, що поблизу Вугледара, росіяни обстріляли із РСЗВ. Інформація про наслідки цих обстрілів уточнюється.

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Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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