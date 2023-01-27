Заявления РФ об “успешном наступлении” в Запорожской области несовместимы с реальностью – ISW
Усилия армии РФ в Запорожской области несовместимы с заявлениями об их “успешном наступлении”, что распространяются в России.
Так о ситуации в этом направлении говорят в Институте изучения войны (ISW).
В то же время эксперты отмечают, что их оценки совпадают с докладами украинских официальных лиц о том, что российские войска в Запорожской области не проводят наступательных операций в размерах и масштабах, необходимых для полномасштабного наступления.
Американские аналитики, в частности, обратили внимание на заявление начальника объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгения Ерина.
Украинский полковник подчеркнул, что российские войска не накопили достаточно мощную ударную группировку для наступления на Запорожском направлении, хотя и несколько усилили присутствие своей живой силы.
По словам Евгения Ерина, такие действия РФ могут свидетельствовать, например, о намерении закрепить украинские силы вдоль линии фронта в Запорожской области.
Однако, эти усилия, убеждены в ISW, несовместимы с российской информационной кампанией об “успешном наступлении РФ” в Запорожской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 338-е сутки.
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