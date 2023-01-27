Заяви РФ про “успішний наступ” у Запорізькій області несумісні з реальністю – ISW

Січень, 27 в 7:48

Зусилля армії РФ у Запорізькій області несумісні із заявами про їхній “успішний наступ”, що поширюються в Росії.

Так про ситуацію на цьому напрямку говорять в Інституті вивчення війни (ISW).

Натомість експерти зауважують, що їхні оцінки збігаються із доповідями українських офіційних осіб про те, що російські війська в Запорізькій області не проводять наступальних операцій у розмірах та масштабах, необхідних для повномасштабного наступу.

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Американські аналітики, зокрема, звернули увагу на заяву начальника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгена Єріна.

Український полковник наголосив, що російські війська не накопичили достатньо потужного ударного угруповання для наступу на Запорізькому напрямку, хоч і дещо посилили присутність своєї живої сили.

За словами Євгена Єріна, такі дії РФ можуть свідчити, наприклад, про намір закріпити українські сили вздовж лінії фронту в Запорізькій області.

Однак ці зусилля, переконані в ISW, несумісні з російською інформаційною кампанією про “успішний наступ РФ” у Запорізькій області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 338-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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