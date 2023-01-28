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Факты / Україна

Эксперт рассказал, когда и при каких условиях Украина может начать новое контрнаступление

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Сейчас ни у Украины, ни у России нет преимущества, которое бы позволило какой-либо из сторон идти в контрнаступление.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, и россияне могут на каком-то направлении, в частности, на Луганском, идти в атаку, и Украина может идти в наступление, что мы сейчас и делаем.

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— Может случиться так, что на каком-то направлении Россия будет наступать, на каком-то мы. Ситуация довольно неоднозначная… В идеале нам было бы хорошо остановить наступление на Донецко-Луганском направлении, истощить врага и заставить его перейти к обороне. И одновременно сосредоточив соответствующие резервы, молниеносными действиями зайти в Крым, – подчеркнул эксперт Сергей Грабский.

По его мнению, как ситуация будет развиваться, покажут следующие два-три месяца.

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