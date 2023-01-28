Січень, 28 в 12:40

Наразі ні Україна, ні Росія не мають переваги, яка б дозволила якійсь зі сторін йти у контрнаступ.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив військовий експерт Сергій Грабський.

За його словами, і росіяни можуть на якомусь напрямку, зокрема на Луганському, йти в атаку, і Україна може йти в наступ, що ми зараз і робимо.

Зараз дивляться

– Може статися так, що на якомусь напрямку Росія наступатиме, на якомусь ми. Ситуація доволі неоднозначна… В ідеалі для нас було б добре зупинити наступ на Донецько-Луганському напрямку, виснажити ворога та змусити його перейти до оборони. І одночасно зосередити відповідні резерви, блискавичними діями зайти в Крим, – наголосив експерт Сергій Грабський.

На його думку, як ситуація буде розвиватися, покажуть наступні два-три місяці.

Щодо ситуації на Донбасі, то ворог наразі намагається просуватися не лише до Бахмута, а й до Костянтинівки. Це означає, що росіяни хочуть перерізати трасу постачання. Також противник намагається наступати в районі Часового Яру – концентрація військ обох сторін там надзвичайно висока.

За словами Сергія Грабського, росіянам отримати контроль над Вугледаром було б набагато резонніше, адже контроль над цим населеним пунктом означає контроль над Півднем України.

З висот Вугледару українські сили можуть завдавати ударів по лініях постачання противника на Запорізькому напрямку. Саме тому морська піхота РФ відчайдушно намагається прорватися в районі Вугледару.

Окупанти заявляють там про якісь успіхи, проте цього ніхто не може підтвердити – в районах Микільського та Павлівки тривають відчайдушні бої.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські воїни зможуть здійснити контрнаступ навесні, але для цього Захід має створити “вікно можливостей”.