Январь, 29 в 7:08

В Луганской области врачи отказываются оказывать медицинскую помощь раненым наемникам частной военной компании Вагнера.

Об этом сообщили 29 января в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно данным, которые есть в распоряжении украинской стороны, только в 15-ю городскую многопрофильную больницу Юбилейного (после 2016 года – Катериновка, – Ред.) доставлено около трех сотен вагнеровцев.

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– Медики отказываются спасать представителей ЧВК Вагнера, потому что большинство наемников являются носителями ВИЧ/СПИДа, сифилиса, туберкулеза и пневмонии, – сообщают в Генштабе ВСУ.

Украинские защитники тем временем продолжают наносить урон армии оккупантов.

Только за сутки авиация Сил обороны четыре раза ударила по районам сосредоточения захватчиков.

Ракетники и артиллеристы поразили:

два пункта управления,

две вражеские позиции противовоздушной обороны,

шесть районов сосредоточения живой силы,

склад боеприпасов,

станцию радиоэлектронной борьбы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 340-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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