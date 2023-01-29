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Факты / Україна

В Луганской области врачи отказываются спасать почти 300 вагнеровцев – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
лікарня
Фото: Dreamstime

В Луганской области врачи отказываются оказывать медицинскую помощь раненым наемникам частной военной компании Вагнера.

Об этом сообщили 29 января в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно данным, которые есть в распоряжении украинской стороны, только в 15-ю городскую многопрофильную больницу Юбилейного (после 2016 года – Катериновка, – Ред.) доставлено около трех сотен вагнеровцев.

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– Медики отказываются спасать представителей ЧВК Вагнера, потому что большинство наемников являются носителями ВИЧ/СПИДа, сифилиса, туберкулеза и пневмонии, – сообщают в Генштабе ВСУ.

Украинские защитники тем временем продолжают наносить урон армии оккупантов.

Только за сутки авиация Сил обороны четыре раза ударила по районам сосредоточения захватчиков.

Ракетники и артиллеристы поразили:

  • два пункта управления,
  • две вражеские позиции противовоздушной обороны,
  • шесть районов сосредоточения живой силы,
  • склад боеприпасов,
  • станцию радиоэлектронной борьбы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 340-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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