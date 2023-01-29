В Луганской области врачи отказываются спасать почти 300 вагнеровцев – Генштаб ВСУ
В Луганской области врачи отказываются оказывать медицинскую помощь раненым наемникам частной военной компании Вагнера.
Об этом сообщили 29 января в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Согласно данным, которые есть в распоряжении украинской стороны, только в 15-ю городскую многопрофильную больницу Юбилейного (после 2016 года – Катериновка, – Ред.) доставлено около трех сотен вагнеровцев.
– Медики отказываются спасать представителей ЧВК Вагнера, потому что большинство наемников являются носителями ВИЧ/СПИДа, сифилиса, туберкулеза и пневмонии, – сообщают в Генштабе ВСУ.
Украинские защитники тем временем продолжают наносить урон армии оккупантов.
Только за сутки авиация Сил обороны четыре раза ударила по районам сосредоточения захватчиков.
Ракетники и артиллеристы поразили:
- два пункта управления,
- две вражеские позиции противовоздушной обороны,
- шесть районов сосредоточения живой силы,
- склад боеприпасов,
- станцию радиоэлектронной борьбы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 340-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.