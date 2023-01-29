На Луганщині лікарі відмовляються рятувати майже 300 вагнерівців – Генштаб ЗСУ
У Луганській області лікарі відмовляються надавати медичну допомогу пораненим найманцям приватної військової компанії Вагнера.
Про це 29 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За даними, які є в розпорядженні української сторони, лише до 15-ї міської багатопрофільної лікарні Ювілейного (після 2016 року – Катеринівка, – Ред.) доправлено близько трьох сотень вагнерівців.
– Медики відмовляються рятувати представників ПВК Вагнера, тому що більшість із найманців є носіями ВІЛ/СНІДу, сифілісу, туберкульозу та пневмонії, – повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Українські захисники тим часом продовжують завдавати втрат армії окупантів.
Лише впродовж доби авіація Сил оборони чотири рази вдарила по районах зосередження загарбників.
Ракетники та артилеристи уразили:
- два пункти управління,
- дві ворожі позиції протиповітряної оборони,
- шість районів зосередження живої сили,
- склад боєприпасів,
- станцію радіоелектронної боротьби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 340-ву добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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