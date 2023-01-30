Январь, 29 в 23:32

Поздним вечером Россия нанесла удар по Херсонщине запрещенными зажигательными снарядами.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

– Бериславский район сейчас. Оккупанты атакуют мирные населенные пункты запрещенными зажигательными боеприпасами, — говорится в сообщении.

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Напомним, что в результате сегодняшнего обстрела Херсона пострадали 9 человек: три человека погибли, шестеро — получили ранения разной степени тяжести.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 340-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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