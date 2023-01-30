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Факты / Україна

Россия обстреляла Херсонщину запрещенными зажигательными снарядами

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Россия обстреляла Херсонщину запрещенными зажигательными снарядами

Поздним вечером Россия нанесла удар по Херсонщине запрещенными зажигательными снарядами.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

– Бериславский район сейчас. Оккупанты атакуют мирные населенные пункты запрещенными зажигательными боеприпасами, — говорится в сообщении.

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Напомним, что в результате сегодняшнего обстрела Херсона пострадали 9 человек: три человека погибли, шестеро — получили ранения разной степени тяжести.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 340-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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