Росія обстріляла Херсонщину забороненими запалювальними снарядами – ОВА
Пізно ввечері Росія завдала удару по Херсонщині забороненими запалювальними снарядами.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
– Бериславський район зараз. Окупанти атакують мирні населені пункти забороненими запалювальними боєприпасами, – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсону постраждали 9 людей: троє людей загинули, шестеро – дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 340-ву добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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