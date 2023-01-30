Росія обстріляла Херсонщину забороненими запалювальними снарядами – ОВА

Пізно ввечері Росія завдала удару по Херсонщині забороненими запалювальними снарядами.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

– Бериславський район зараз. Окупанти атакують мирні населені пункти забороненими запалювальними боєприпасами, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсону постраждали 9 людей: троє людей загинули, шестеро – дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 340-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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