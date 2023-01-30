Январь, 30 в 17:31

В пригороде Днепра слышно взрыв.

Об этом пишут местные паблики.

Официальной информации пока нет, а также подробностей и данных о возможных разрушениях и пострадавших.

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Отметим, что в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги раздается и в Днепропетровской области.

Кроме того, сообщается о взрывах в Каменском Днепропетровской области.

– Каменское! Предварительно известно, что сработало ПВО! – написал городской голова Андрей Белоусов.

Информации о жертвах или разрушениях нет.

Напомним, что 25 января в Днепре раздавались взрывы. В результате атаки РФ было повреждено промышленное предприятие.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 341-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.