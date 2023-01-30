Объявлена воздушная тревога: в Днепре раздался взрыв
В пригороде Днепра слышно взрыв.
Об этом пишут местные паблики.
Официальной информации пока нет, а также подробностей и данных о возможных разрушениях и пострадавших.
Отметим, что в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги раздается и в Днепропетровской области.
Кроме того, сообщается о взрывах в Каменском Днепропетровской области.
– Каменское! Предварительно известно, что сработало ПВО! – написал городской голова Андрей Белоусов.
Информации о жертвах или разрушениях нет.
Напомним, что 25 января в Днепре раздавались взрывы. В результате атаки РФ было повреждено промышленное предприятие.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 341-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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