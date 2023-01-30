Оголошено повітряну тривогу: у Дніпрі пролунав вибух
У передмісті Дніпра чутно вибух.
Про це пишуть місцеві пабліки.
Офіційної інформації наразі немає, а також подробиць та даних про можливі руйнування та постраждалих.
Зазначимо, що у низці областей України оголошена повітряна тривога. Сигнал тривоги лунає і у Дніпропетровській області.
Крім того, повідомляється про вибухи у Кам’янському Дніпропетровської області.
– Кам’янське! Попередньо відомо, що спрацювало ППО!, – написав міський голова Андрій Білоусов.
Інформації про жертв чи руйнування немає.
Нагадаємо, що 25 січня у Дніпрі лунали вибухи. Внаслідок атаки РФ було пошкоджене промислове підприємство.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 341-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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