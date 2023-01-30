У передмісті Дніпра чутно вибух.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Офіційної інформації наразі немає, а також подробиць та даних про можливі руйнування та постраждалих.

Зараз дивляться

Зазначимо, що у низці областей України оголошена повітряна тривога. Сигнал тривоги лунає і у Дніпропетровській області.

Крім того, повідомляється про вибухи у Кам’янському Дніпропетровської області.

– Кам’янське! Попередньо відомо, що спрацювало ППО!, – написав міський голова Андрій Білоусов.

Інформації про жертв чи руйнування немає.

Нагадаємо, що 25 січня у Дніпрі лунали вибухи. Внаслідок атаки РФ було пошкоджене промислове підприємство.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 341-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.