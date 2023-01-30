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Факты / Україна

Россияне используют гражданских для поиска проходов через минные поля — Центр нацсопротивления

Бедрак Виктория, редактор ленты
Окупант з армії РФ в Україні
Фото: Getty Images

На Запорожском направлении были зафиксированы случаи, когда россияне отправляли гражданских к украинским позициям через минные заграждения для поиска проходов.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

– Так, на позиции наших военных выходили местные, оставшиеся проживать на временно оккупированных территориях, и передавали от оккупантов сообщения с предложением якобы забрать тела своих 200-х. Однако в дальнейшем оккупанты отказываются от переговоров, — говорится в сообщении.

По информации от наших защитников, людей посылают специально через минные заграждения, чтобы выявить возможные варианты прохода. Информацию о маршрутах получают благодаря наблюдению за гражданскими.

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— Таким образом, можем говорить о еще одном международном преступлении врага, — подчеркнули в Центре.

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