Росіяни використовують цивільних для пошуку проходів через мінні поля – Центр нацспротиву

Січень, 30 в 16:07

На Запорізькому напрямку були зафіксовані випадки, коли росіяни відправляли цивільних до позицій ЗСУ через мінні загородження для пошуку проходів.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

– Так, на позиції наших військових виходили місцеві, які залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях, і передавали від окупантів повідомлення з пропозицією нібито забрати тіла своїх 200-х. Проте надалі окупанти відмовляються від перемовин, – йдеться в повідомленні.

За інформацією від наших захисників, людей посилають навмисно через мінні загородження, аби виявити можливі варіанти проходу. Інформацію про маршрути отримують завдяки спостереженню за цивільними.

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