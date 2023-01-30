Росіяни використовують цивільних для пошуку проходів через мінні поля – Центр нацспротиву
На Запорізькому напрямку були зафіксовані випадки, коли росіяни відправляли цивільних до позицій ЗСУ через мінні загородження для пошуку проходів.
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
– Так, на позиції наших військових виходили місцеві, які залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях, і передавали від окупантів повідомлення з пропозицією нібито забрати тіла своїх 200-х. Проте надалі окупанти відмовляються від перемовин, – йдеться в повідомленні.
За інформацією від наших захисників, людей посилають навмисно через мінні загородження, аби виявити можливі варіанти проходу. Інформацію про маршрути отримують завдяки спостереженню за цивільними.
– Таким чином можемо говорити про ще один міжнародний злочин ворога, – наголосили у Центрі.
Джерело: Центр нацспротиву