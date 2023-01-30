Потребление электроэнергии увеличилось, дефицит остается значительным — Укрэнерго

Январь, 30 в 12:13

В понедельник, 30 января, потребление электроэнергии увеличилось, что характерно для начала рабочей недели. Дефицит в энергосистеме значительный.

Как сообщили в НЭК Укрэнерго, всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.

– Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита. По состоянию на утро 30 января аварийные отключения пока не применялись. Но при превышении лимитов в регионах возможно их применение, — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. После каждого последующего удара россиян восстановление становится все сложнее и длится дольше.

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В компании напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам.

Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага.