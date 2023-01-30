Споживання електроенергії збільшилося, дефіцит залишається значним – Укренерго
У понеділок, 30 січня, споживання електроенергії збільшилося, що є характерним для початку робочого тижня. Дефіцит в енергосистемі значний.
Як повідомили у НЕК Укренерго, до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.
– Кожен обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Станом на ранок 30 січня аварійні відключення поки що не застосовувалися. Але при перевищені лімітів у регіонах можливо їх застосування, – йдеться у повідомленні.
Наразі триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Після кожних наступних ударів росіян відновлення стає дедалі складнішим та триває довше.
У компанії нагадали, що енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах.
Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога.