Даже на выходных в Украине есть значительный дефицит мощности в энергосистеме. Такая ситуация с электричеством наблюдается из-за атак РФ, в результате которых повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Также по техническим причинам в ремонт выведен один из блоков ТЭС, соответственно объем производимой электроэнергии в системе снизился.

Где не будет света 30 января 2023 года – читайте дальше в материале.

В Киеве ограничения потребления электроэнергии днем составляют 955 МВт, ночью – 669 МВт. В области днем ограничения составляют 682 МВт, ночью – 615 МВт.

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В столице и области действуют три очереди потребителей, которым гарантированно выключают свет дважды или трижды в сутки. Срок отключения — не более четырех часов подряд, за исключением аварийных ситуаций.

График отключения электричества состоит из трех обозначений: гарантированно наличие света, вероятные ограничения, или же его полное отсутствие.

Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.

Винницкая область

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке. Свет будут выключать в двух очередях одновременно, основной и дополнительной, обозначенной в графике в скобках.

Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.

Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Хмельницкая область

С 30 января в Хмельницкой области начинают действовать новые графики почасовых отключений света.

С понедельника очередь на отключение будет шесть, а не четыре.

Увеличен будет и временной промежуток отсутствия света – с четырех часов до шести.

Выяснить, когда будет выключен свет, можно по ссылке Отключение по адресу.

Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Черновицкая область

В Черновицкой области потребители поделены на 18 очередей, которым по расписанию выключают свет.

Актуальный график отключения можно просмотреть по ссылке.

Одесская область

В Одесской области до сих пор продолжаются экстренные отключения.

В ДТЭК отмечали, что работы по восстановлению будут продолжаться, по меньшей мере, до конца января.

Только после этого Одесская область сможет вернуться к стабилизационным графикам.

Сейчас энергетики прилагают максимум усилий, чтобы давать свет жителям Одессы и близлежащих населенных пунктов хотя бы на несколько часов в сутки.

Менее сложная ситуация с электроснабжением в Измаильском, Болградском, Белгород-Днестровском, Раздельнянском, Березовском и Подольском районах, благодаря чему удается давать свет примерно четыре часа в сутки.

Чтобы ознакомиться с графиками в Одесской области, надо перейти по ссылке и ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.

Днепропетровская область

Укрэнерго предоставил новые ограничения потребления электроэнергии на день для Днепропетровской области:

днем 1159 МВт;

ночью 1208 МВт.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Днепропетровской области можно по ссылке.

Другие области

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Николаевоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Житомироблэнерго и Запорожьеоблэнерго.