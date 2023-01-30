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Факты / Україна

Задержки с предоставлением Украине оружия не позволяют ВСУ проводить масштабные контрнаступления – ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Задержки с предоставлением Украине западных вооружений повлияли на способность Вооруженных сил вести масштабные контрнаступательные операции.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Запад не имеет возможности производить российское оружие или боеприпасы в больших масштабах, чтобы поставлять их Украине, ведь наши вооруженные силы в основном используют именно такое вооружение.

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Поэтому Запад должен был начать создавать условия для перехода Украины на использование западных типов вооружений, включая танки, артиллерию и авиацию, к началу лета 2022 года.

В июле украинские военные начали использовать американские системы HIMARS для контрнаступлений в Харьковской и Херсонской областях. Это контрнаступление увенчалось ошеломляющим успехом: за шесть дней удалось вернуть более 12 тыс. кв. км территории. Кроме того, удалось уничтожить некоторые из самых элитных механизированных подразделений армии РФ.

Контрнаступление на Херсон осуществлялось медленнее отчасти из-за того, что опасались исчерпания необходимых средств. Запад по-прежнему отказывался поставлять бронетехнику и все чаще предупреждал о нехватке западных артиллерийских систем и боеприпасов.

Если бы Запад начал поставлять Украине необходимое для контрнаступлений вооружение раньше, то Украина вернула бы свои территории также раньше.

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Если бы Запад начал работу по полному переводу Украины на западные системы еще летом 2022 года, то Украина могла бы и после Херсона продолжить контрнаступательные операции, тем самым лишив россиян способности восстановить свои силы и попытаться вернуть себе инициативу.

Задержки Западом поставок более современного вооружения сказались на продолжении контрнаступлений украинцев, ведь у ВСУ не было гарантий, что они получат системы вооружения взамен утраченных или поврежденных.

Именно поэтому Генштаб ВСУ был более осторожным в принятии решений о начале и продолжении контрнаступлений после освобождения западной части Херсонской области.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление весной, но для этого Запад должен помочь.

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