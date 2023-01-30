Январь, 30 в 13:57

Задержки с предоставлением Украине западных вооружений повлияли на способность Вооруженных сил вести масштабные контрнаступательные операции.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Запад не имеет возможности производить российское оружие или боеприпасы в больших масштабах, чтобы поставлять их Украине, ведь наши вооруженные силы в основном используют именно такое вооружение.

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Поэтому Запад должен был начать создавать условия для перехода Украины на использование западных типов вооружений, включая танки, артиллерию и авиацию, к началу лета 2022 года.

В июле украинские военные начали использовать американские системы HIMARS для контрнаступлений в Харьковской и Херсонской областях. Это контрнаступление увенчалось ошеломляющим успехом: за шесть дней удалось вернуть более 12 тыс. кв. км территории. Кроме того, удалось уничтожить некоторые из самых элитных механизированных подразделений армии РФ.

Контрнаступление на Херсон осуществлялось медленнее отчасти из-за того, что опасались исчерпания необходимых средств. Запад по-прежнему отказывался поставлять бронетехнику и все чаще предупреждал о нехватке западных артиллерийских систем и боеприпасов.

Если бы Запад начал поставлять Украине необходимое для контрнаступлений вооружение раньше, то Украина вернула бы свои территории также раньше.

Если бы Запад начал работу по полному переводу Украины на западные системы еще летом 2022 года, то Украина могла бы и после Херсона продолжить контрнаступательные операции, тем самым лишив россиян способности восстановить свои силы и попытаться вернуть себе инициативу.

Задержки Западом поставок более современного вооружения сказались на продолжении контрнаступлений украинцев, ведь у ВСУ не было гарантий, что они получат системы вооружения взамен утраченных или поврежденных.

Именно поэтому Генштаб ВСУ был более осторожным в принятии решений о начале и продолжении контрнаступлений после освобождения западной части Херсонской области.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление весной, но для этого Запад должен помочь.