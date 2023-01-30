Затримки з наданням Україні західних озброєнь вплинули на здатність Збройних сил проводити масштабні контрнаступні операції.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Захід не має можливості виробляти російську зброю чи боєприпаси у великих масштабах, щоб постачати їх Україні, адже наші збройні сили в основному використовують саме таке озброєння.

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Тому Захід мав розпочати створення умов для переходу України на використання західних типів озброєнь, включаючи танки, артилерію та авіацію, до початку літа 2022 року.

У липні українські військові почали використовувати американські системи HIMARS для контрнаступів у Харківській та Херсонській областях. Цей контрнаступ увінчався приголомшливим успіхом: за шість днів вдалося повернути понад 12 тис. кв. км території. Крім того, вдалося знищити деякі з найелітніших механізованих підрозділів армії РФ.

Контрнаступ на Херсон здійснювався частково через те, що побоювалися вичерпання необхідних коштів. Захід, як і раніше, відмовлявся постачати бронетехніку і все частіше попереджав про нестачу західних артилерійських систем та боєприпасів.

Якби Захід почав постачати Україні необхідне для контрнаступів озброєння раніше, Україна повернула б свої території також раніше.

Якби Захід розпочав роботу з повного переведення України на західні системи ще влітку 2022 року, то Україна могла б і після Херсона продовжити контрнаступні операції, позбавивши росіян здатності відновити свої сили та спробувати повернути собі ініціативу.

Затримки Заходом постачання більш сучасного озброєння позначилися на продовженні контрнаступів українців, адже ЗСУ не мали гарантій, що вони отримають системи озброєння замість втрачених чи пошкоджених.

Саме тому Генштаб ЗСУ був обережнішим у прийнятті рішень щодо продовження контрнаступів після звільнення західної частини Херсонської області.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ЗСУ можуть піти у контрнаступ навесні, але для цього Захід має посприяти.