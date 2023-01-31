Правозащитники Human Right Watch опубликовали карту Украины без Крыма
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Правозащитная организация Human Right Watch в своей ежедневной сводке опубликовала карту Украины без Крымского полуострова.
Так, на карте территория Украины имеет серый цвет, а вот Крым — был закрашен в светло-серый, как Россия и другие страны.
На это несоответствие обратили внимание в украинском сегменте соцсетей. Однако карту Украины после этого на сайте не изменили, а просто убрали, и никак это не прокомментировали.
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Но в кэше сайта все же оставалась карта Украины без оккупированного Крыма.
В 2014 году сообщалось, что представители международных организаций опровергли заявление Human Rights Watch о том, что ВСУ якобы применили на Донбассе запрещенное кассетное оружие.
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