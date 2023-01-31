Январь, 31 в 14:03

Правозащитная организация Human Right Watch в своей ежедневной сводке опубликовала карту Украины без Крымского полуострова.

Так, на карте территория Украины имеет серый цвет, а вот Крым — был закрашен в светло-серый, как Россия и другие страны.

На это несоответствие обратили внимание в украинском сегменте соцсетей. Однако карту Украины после этого на сайте не изменили, а просто убрали, и никак это не прокомментировали.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter