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Факты / Україна

Правозащитники Human Right Watch опубликовали карту Украины без Крыма

Марта Бондаренко, редактор ленты
Крим
Фото: Depositphotos

Правозащитная организация Human Right Watch в своей ежедневной сводке опубликовала карту Украины без Крымского полуострова.

Так, на карте территория Украины имеет серый цвет, а вот Крым — был закрашен в светло-серый, как Россия и другие страны.

На это несоответствие обратили внимание в украинском сегменте соцсетей. Однако карту Украины после этого на сайте не изменили, а просто убрали, и никак это не прокомментировали.

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Но в кэше сайта все же оставалась карта Украины без оккупированного Крыма.

Human Right Watch

В 2014 году сообщалось, что представители международных организаций опровергли заявление Human Rights Watch о том, что ВСУ якобы применили на Донбассе запрещенное кассетное оружие.

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