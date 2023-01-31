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Факти / Україна

Правозахисники Human Right Watch опублікували карту України без Криму

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Крим
Фото: Depositphotos

Правозахисна організація Human Right Watch у своєму щоденному зведенні опублікувала карту України без Кримського півострова.

Так, на карті територія України має сірий колір, а ось Крим – був зафарбований у світло-сірий, як Росія та інші країни.

На цю невідповідність звернули увагу в українському сегменті соцмереж. Проте карту України після цього не змінили, а просто прибрали, і ніяк це не прокоментували.

Зараз дивляться

Але у кеші сайту все ж залишалася карта України без окупованого Криму.

Human Right Watch

Омбудсман Дмитро Лубінець уже відреагував на інцидент.

– Якщо ж правозахисні організації допускають такі “помилки”, то чи насправді це помилки чи свідоме визнання окупації? Цікаво почути пояснення! – написав він.

У 2014 році повідомлялося, що представники міжнародних організацій спростували заяву Human Rights Watch про те, що ЗСУ нібито застосували на Донбасі заборонену касетну зброю.

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