Січень, 31 в 14:03

Правозахисна організація Human Right Watch у своєму щоденному зведенні опублікувала карту України без Кримського півострова.

Так, на карті територія України має сірий колір, а ось Крим – був зафарбований у світло-сірий, як Росія та інші країни.

На цю невідповідність звернули увагу в українському сегменті соцмереж. Проте карту України після цього не змінили, а просто прибрали, і ніяк це не прокоментували.

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Але у кеші сайту все ж залишалася карта України без окупованого Криму.

Омбудсман Дмитро Лубінець уже відреагував на інцидент.

– Якщо ж правозахисні організації допускають такі “помилки”, то чи насправді це помилки чи свідоме визнання окупації? Цікаво почути пояснення! – написав він.

У 2014 році повідомлялося, що представники міжнародних організацій спростували заяву Human Rights Watch про те, що ЗСУ нібито застосували на Донбасі заборонену касетну зброю.