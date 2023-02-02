Наступного понеділка, 6 лютого, Іспанія відправить в Україну 20 бронетранспортерів M113.

Про це пише видання Europa Press з посиланням на міністерку оборони Іспанії Маргариту Роблес.

Про наміри передати БТР M113 очільниця відомства уперше оголосила під час візиту в Латвію минулого тижня.

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Зазначимо, що БТР M113 – це основний гусеничний бронетранспортер, який перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу.

Екіпаж машини з бойовою масою 10,25 т. складається з двох осіб: командира і механіка-водія. БТР розрахований для транспортування 11 солдатів з повною викладкою.

Раніше стало відомо, що на першому етапі Іспанія планує передати Україні чотири-шість танків Leopard 2A4.

Остаточна кількість залежатиме від стану 53 танків, які протягом десятиліття зберігаються в групі матеріально-технічного забезпечення №41 у Сарагосі.