УПЦ МП підпорядковується Російській православній церкві – висновок експертизи

Лютий, 01 в 17:50

Українська православна церква продовжує підпорядковуватися Російській православній церкві.

Про це йдеться у висновку релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом.

Експертна група дійшла висновку, що ухвалення нової редакції Статуту про управління УПЦ (від 27.05.2022) та постанови Собору УПЦ не призвели до розриву церковно-канонічного зв’язку Української православної церкви з Російською православною церквою.

Зараз дивляться Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, який має певні права самостійності, але не утворює автокефальну Церкву, залишається незмінним. – УПЦ щодо РПЦ має церковно-канонічний зв’язок частини з цілим. Відносини УПЦ з РПЦ не є відносинами однієї самостійної (автокефальної) церкви з іншою самостійною автокефальною церквою. УПЦ також не має статусу автономної Церкви, який би визнавався іншими церквами, а, отже, з точки зору еклезіології та канонічного права є структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності, – йдеться у висновках. Також зазначається, що нинішня діяльність чи бездіяльність найвищих органів церковної влади та управління УПЦ свідчить про те, що УПЦ продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування. – Жодних документів чи дій, які б свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами експертної групи не виявлено, – повідомили експерти. Читайте У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП в Україні Фото: УПЦ МП

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